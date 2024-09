Amici 24 Chi è TrigNo il nuovo talento musicale del talent show

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 30 settembre 2024) La nuova edizione diha portato sul palco diversi giovanii, e tra questi, uno dei più chiacchierati è, al secolo Pietro Bagnadentro.si è già fatto notare non solo per il suo stileunico, ma anche per la sua personalità carismatica, che ha catturato l’attenzione del pubblico. Chi è