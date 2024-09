Alla scoperta di Ruben van Bommel figlio dell’ex mediano del Milan | VIDEO

Leggi tutta la notizia su pianetamilan

(Di lunedì 30 settembre 2024)van, classe 2004, attaccante dell'AZ Alkmaar edi Mark, ex rossonero, sta esplodendo in questa stagione. Ecco ilvan, attaccante olandese classe 2004, ha cominciato a segnare a raffica durante questa stagione con la maglia dell'AZ Alkmaar, club da cui il- nel calciomercato estivo 2023 - ha prelevato Tijjani Reijnders. E proprio nelgiocava il padre di, Mark van. Conosciamolo un po' meglio in questodi 'GazzettaTV'