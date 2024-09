Alcaraz-Khachanov oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Pechino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Carlosse la vedrà contro Karennei quarti di finale dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale cinese. Lo spagnolo non ha pagato le fatiche della Laver Cup e in Cina ha fin qui impressionato nelle due partite e giocate e vinte contro Mpetshi Perricard e Griekspoor. In particolare con l’olandese, cliente sempre molto ostico su questi campi, ha perso solamente tre games riuscendo a imporsi in meno di un’ora di gioco. Vittoria n°200 sul circuito per il fenomeno di Murcia, che ora è favorito anche contro la settima testa di serie del tabelloneper raggiungere la semifinale. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Griekspoor scenderanno in campo(lunedì 30 settembre). I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata e non prima delle 10:00 italiane.