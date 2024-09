Agricoltura | lo studio 5 lezioni dalla risposta al cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un’analisi Ing “Le aziende agroalimentari sono sempre più sotto pressione per adattarsi alle numerose sfide poste dal”. Così Thijs Geijer, Senior Sector Economist, Food&Agri, Ing, introduce un’analisi di Ing, banca di origine olandese presente in 40 Paesi, in cui sono stati presi in esame Spagna, Italia e Portogallo come casi dichiave.