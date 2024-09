Addio a Kris Kristofferson famoso artista country e attore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) E' morto a 88 annitofferson, diventato uno dei cantautori americani più influenti del suo tempo con brani come "Me and Bobby McGee", oltre ad essere stato undi successo. Lo ha reso noto la famiglia, secondo cui l'si e' spento serenamente nella sua casa a Maui, Hawaii, circondato dai propri cari. Non è pero' stata indicata la causa della morte.tofferson soffriva di perdita di memoria da quando aveva circa 70 anni. Secondo molti era un uomo rinascimentale, con vari interessi: un atleta con una sensibilità da poeta, un ex ufficiale dell'esercito e pilota di elicotteri, uno beneficiario della prestigiosa scholarship Rhodes che accettò un lavoro come custode, mossa che si rivelò brillante per la sua carriera.