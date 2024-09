Accadde oggi 30 settembre | Silvio Piola ed altre ricorrenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 30 settembre 2024) 30ed“Mai uno scudetto. Più che una stravaganza è un’ingiustizia e un affronto”, scrisse Adalberto Bortolotti in un numero del Guerin Sportivo del 1999 e riproposto quattordici anni dopo in uno speciale su Totti. Si riferiva al miglior marcatore di tutti i tempi del massimo campionato. Per nove annate vesti la maglia della Lazio, con la quale realizzò 159 reti. Il 301934, giorno successivo al suo ventunesimo compleanno,metteva a segno il primo gol in biancoceleste. Era coetaneo di Fioravante Baldi, centrocampista dal tiro saettante, che quella domenica di novant’anni fa debuttava in Serie A, andando inoltre in rete. Nove stagioni in granata con due Coppe Italia e scudetto. Lasciò quindi il Filadelfia ( ma fu un arrivederci, considerato vi tornò nel decennio successivo da allenatore) nel 1943.