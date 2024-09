A Lanciano dal 17 al 19 ottobre arriva Progress presentata la fiera del lavoro del sociale e della formazione

Leggi tutta la notizia su chietitoday

(Di lunedì 30 settembre 2024) In veste del tutto rinnovata grazie alla partnership tra Regione Abruzzo ee con un nuovo allestimento studiato per trasformare la visita dei padiglioni in un’esperienza immersiva:2024, alla sua terza edizione, cambia pelle e si apre ancor più ai giovani.Saranno gli