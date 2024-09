A Ischia studenti trovano 5 chili di hashish durante una giornata ecologica

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 30 settembre 2024) Unadedicata alla difesa dell'ambiente si è trasformata in un inaspettato ritrovamento per glidi un liceo di. Sabato scorso, oltre 200 ragazzi erano impegnati in un'iniziativa di pulizia del bosco a Zaro, una zona tra i comuni di Forio e Lacco Ameno, promossa dall'associazione PlasticFree. L'articolo Adiuna