89enne gravemente ferito dopo una caduta mentre cercava funghi in montagna

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'Aquila - Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Passo Godi, un noto punto di raccoltanel comune di Scanno. Un uomo di 89 anni è caduto, riportando ferite serie. Immediato è stato l'intervento del personale dell'elisoccorso del 118 dell'Aquila, che ha raggiunto la località montana per effettuare il recupero dell’anziano. L’uomo è stato trasin codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove attualmente è in fase di accertamento medico. La sua prognosi è riservata e le condizioni sono seguite con particolare attenzione dai medici. I carabinieri della compagnia di Castel di Sangro sono stati informati dell’accaduto e stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.