Vigili del fuoco Melotti promosso | Coraggio e umanità esemplari

(Di domenica 29 settembre 2024) Dopo anni di dedizione e professionalità, il vice comandante deideldi Modena Valterlascia la città per assumere il nuovo incarico di dirigente presso la Direzione regionale VVF Emilia-Romagna. La sua promozione è frutto di un percorso esemplare, caratterizzato da competenza,. Non è stato solo un funzionario, ma un vero e proprio punto di riferimento per tutto il personale, tecnico, operativo ed amministrativo, ma anche per le altre istituzioni, gli ordini professionali e la comunità di Modena. La sua capacità di intervenire in situazioni di emergenza con competenza, prontezza elo ha reso un simbolo di sicurezza e protezione per tutti. La promozione con nomina a dirigente è avvenuta ad inizio 2024, dopo un corso di formazione della durata di tre mesi: prenderà servizio domani.