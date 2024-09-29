Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 19:00 (Di domenica 29 settembre 2024) Viabilità DEL 29 SETTEMBRE 2024 ORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA E TIBURTINA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E APPIA. IN DIREZIONE DI Roma ABBIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO E SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E LO STESSO RACCORDO. RALLENTAMENTI SULLA A24 Roma TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E TIVOLI, SEMPRE VERSO Roma. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, FILE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 18:30 - CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO FORTEMENTE RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI A CAUSA DI VERIFICHE TECNICHE TRA SALONE E LABICO; RITARDI FINO A 80 MINUTI. RALLENTAMENTI SULLA A24 ROMA TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E TIVOLI, SEMPRE VERSO ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 17:30 - VIABILITÀ DEL 29 SETTEMBRE 2024 ORE 17. SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA OSTIENSE E LAURENTINA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 16:30 - ANDIAMO ORA SULLA PONTINA, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. CI SPOSTIAMO SULLA A12 ROMA TARQUINIA PRUDENZA PER UN INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DEL KM 4+000 TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA ROMA FIUMICINO E LO SVINCOLO DI FREGENE. romadailynews
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