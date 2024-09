Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 19 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024)DEL 29 SETTEMBREORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLAFIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA E TIBURTINA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E APPIA. IN DIREZIONE DIABBIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONENORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO E SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E LO STESSO RACCORDO. RALLENTAMENTI SULLA A24TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E TIVOLI, SEMPRE VERSO. CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, FILE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.