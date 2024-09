Via Turati così non è accettabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) "La condizione in cui versa viaè in– spiega Marcello Valdinocci, consigliere del Quartiere Pantano -. In questi giorni sono passati a chiudere le buche gli operatori della Mobility Pro che ricevono le segnalazioni tramite l’app Buca, ma ho potuto constatare che si tratta di una manutenzione approssimativa, perché è solo qualche rattoppo di asfalto e solo pochi minuti dopo che erano state chiuse delle buche, è più l’asfalto che è saltato o rimasto attaccato alle macchine di quello che effettivamente doveva restare a chiusura della buca. Purtroppo, molte strade di Pantano versano nella stessa condizione. Mi sento di segnalare soprattutto via Martini e via Largo Baccelli, ma anche via Ponchielli e via Andrea Costa, che versano davvero in cattivo stato".