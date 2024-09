Vedo tante idee interessanti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024)novità in giro per il centro storico. Il pensiero di Anzio Landi, cittadino imolese, è positivo verso il cambiamento e la riqualificazione della zona più impordi Imola, che da tempo soffre per diversi motivi, compresa la chiusura diattività. "Lavoro tutto l’anno nel centro storico e sto vedendo un sacco di cambiamenti nelle attività, cone di valore – dice infatti Landi –. Ovviamente non voglio disprezzare le attività già presenti, ma sono felice di sapere che, sotto il portico della via Emilia tutte le attività che al momento sono chiuse torneranno in vita. E mi auguro che anche i punti dove ci sono le saracinesche abbassate possano rappresentare per qualcun altro un’opportunità per creare qualcosa di nuovo."