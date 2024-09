Uno scarafaggio nella frittata | orrore sul volo dell’Air India Mio figlio si è intossicato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 settembre 2024) Suesha Savant ha viaggiato da Delhi a New York il 17 settembre e ha raccontato sui social la sua spiacevole esperienza. “Ho trovato unoche mi ha servito su unAirda Delhi a New York”, ha scritto la donna in un post venerdì. Post subito ricondiviso da migliaia di utenti. “Il mio bambino di due anni aveva più che metà finito con me quando abbiamo trovato questo.” “Di conseguenza ha avuto un’intossicazione alimentare”, ha aggiunto. Nel post, Savant ha condiviso foto che mostrano unomorto che giace in una. Found a cockroach in the omelette served to me on the @airflight from Delhi to New York. My 2 year old finished more than half of it with me when we found this. Suffered from food poisoning as a result. @DGCA@RamMNK pic.twitter.