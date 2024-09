Un' artigiana bolognese e due architette una milanese e una salernitana | sono le giovani selezionate per la 2a edizione italiana di She' s Next I progetti delle premiate sono molto diversi tra loro In comune hanno però lo sguardo rivolto al futuro Anche attraverso le nuove tecnologie

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 29 settembre 2024)state 300 le candidature per la 2adi She’s, il programma globale di Visa, co-promosso dal Corriere della Sera, che supporta la piccola imprenditoria femminile. Un segnale che si sta andando nella giusta direzione, come ha sottolineato Stefano M. Stoppani, Country manager Visa Italia, durante la premiazione che si è svolta in Triennale, a Milano, nel corso della festa-festival Il TempoDonne.