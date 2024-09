Un allevatore muore schiacciato da una mucca in Val Vigezzo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 29 settembre 2024) AGI - Incidente sul lavoro questo pomeriggio in Val, provincia del Verbano Cusio Ossola. In un'azienda agricola di Re, l'ultimo comune prima del confine con la Svizzera, un uomo, il proprietario, di 56 anni è mortoda unache stava accudendo. Ancora non chiara la dinamica. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.