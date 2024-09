Tutti fuori dai pozzetti Luna Rossa disastro nella terza regata | scatta la squalifica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Laper Louis Vuitton Cup che certificherà il nome dell'imbarcazione che sfiderà New Zeland per l'America's Cup è partita decisamente col piede sbagliato per. Parte dell'equipaggio diè infatti uscito daiper un problema serio: alcune stecche della randa si sono rotte bucando la vela principale. Corsa contro il tempo per l'equipaggio di: dopo la rottura delle bacchette di carbonio che corrono all'interno della randa si cerca di sostituire la vela. La giuria ha dato il via alle fasi della pre-partenza della: Ineos si è presentato nel box,no e vieneta. Ineos-2-1 e inglesi davanti nel punteggio. E di fatto persa laper, l'equipaggio sta operando super ripristinare una parte fondamentale come la randa.