Tutti contro Ten Hag | Gary Neville Redknapp e Sutton lo bocciano | Come può pensare di RIMANERE? Il Qarabag gioca meglio; questa squadra ha TOCCATO IL FONDO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 settembre 2024) Le critiche in Inghilterra per Erik Ten Hag dopo l’ennesima sconfitta dei Red Devilsil Tottenham: le parole diIl ko del Manchester Unitedil Tottenham rischia di essere la pietra tombale sull’esperienza di Ten Hag sulla panchina dei Red Devils e in Inghilterra si sta cominciando a ragionare