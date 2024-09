Turisti a Lampedusa salvano decine di migranti due annegano Il video straziante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – La barca Maria Sole sta rientrando dal solito giroco intorno aquando capitano e passeggeri, avvistano uno scafo strapieno di, molti sono caduti in acqua e non tutti hanno il salvagente. Franco Ruggiero, al timone dell’imbarcazione dell’Hotel Sole, e ia bordo si improvvisano soccorritori. Riescono a salvarne poco più di 20. Ma un neonato e un adolescente non ce la fanno. Ilsu Facebook, che risale a tre giorni fa, e le testimonianze verbali di chi c’era sono strazianti. "Abbiamo visto quel ragazzino con gli occhi sbarrati risalire e poi tornare giù in acqua – racconta Mina Nava, in vacanza con il marito – . Ho toccato la manina di quella bimba che tremava, io mi sforzavo a non piangere e le facevo segno con il dito per dirle che era tutto ok”.