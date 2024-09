Tramvia nuove asfaltature per la linea per Bagno a Ripoli

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaynotturne preliminari all’apertura dei cantieri sui viali relativi allatranviaria per. Oltre alla conclusione dei lavori nell’area di intersezione via Arnolfo-via Piagentina-via del Campofiore, è