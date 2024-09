Tragedia a Carlazzo | cade dal tetto e muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su quicomo

(Di domenica 29 settembre 2024) Una tragica fatalità si è verificata domenica mattina, 29 settembre 2024, in via Sant'Antonio a, dove un pensionato di 80 anni ha perso la vitando daldella sua abitazione. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 8, mentre l’uomo, per ragioni ancora da chiarire, si trovava sul