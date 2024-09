Torino perde e saluta la vetta prima dell’Inter! Esulta la Lazio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Laha conquistato una vittoria fondamentale in trasferta contro il, superando i granata per 3-2 in un match ricco di emozioni e colpi di scena. GRANDI EMOZIONI –, sfida giocata all’Olimpico die terminata sul punteggio di 2-3, ha visto la squadra biancoceleste mantenere il sangue freddo e sfruttare al meglio le opportunità create, nonostante un coraggioso tentativo di rimonta delnei minuti finali. I biancocelesti sbloccano il match dopo 8?, grazie a un tiro di Guendouzi servito dal quarto assist in altrettante gare di Nuno Tavares. I granata cambiano marcia nella ripresa con l’ingresso di Ché Adams, ma Dia al 60? piazza il destro vincente. L’ex Southampton accorcia le distanze al 67?. Al 90? Noslin, entrato da pochi secondi, cala il tris. Nel recupero, Coco ha realizzato una spettacolare rovesciata per il 2-3 finale.