Torino Lazio Milinkovic OUT | c’è PALEARI a difendere la porta granata

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 settembre 2024)Savic, portiere del, non ce la fa e dunque salerà la partita contro la: al suo postoCambio dell’ultimo minuto in: l’estremo difensoreVanja Milinovic Savic salterà la sfida contro l’ex squadra di suo fratello Sergej a causa di un infortunio. Esito negativo dunque per quanto riguarda il