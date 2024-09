Ti fidi di me? non decolla | Patrizio Chianese costretto a chiudere

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Non ha un lieto fine la storia die "Tidi me?". La paninoteca del noto tiktoker, infatti, è fallita.è diventato famoso sui social prorpio per quel "Tidi me?" chiesto ai clienti della sua bancarella ad Afragola, bancarella spesso oggetto delle attenzioni