Thomas Ceccon | La motivazione viene da un tradimento amoroso Federica Pellegrini? Per me non rappresenta niente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 29 settembre 2024) Si sente «svuotato». Il nuotatore italiano, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nei 100 metri dorso, si racconta in una lunga intervista ad Aldo Cazzullo e Arianna Ravelli, giornalisti del Corriere della Sera. «Più vinci, più vai su, ma più vai anche giù. Fatico a ricominciare la vita di sempre. Sono spiazzato. Vado a letto all’ora in cui di solito mi alzo, le sei del mattino, anche alle sette. Dormo fino alle due di pomeriggio», racconta il campione olimpico e punta di diamante del nuoto italiano al quotidiano di via Solferino. Le prime esperienze in acqua dicominciano quando lui è ancora piccolissimo: «Il mio primo ricordo? Ho tre anni e mi buttano in acqua. All’inizio avevo paura, poi ho scoperto che mi divertiva».