Tennis | Torneo Pechino Gauff vola agli ottavi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 29 settembre 2024) La statunitense batte la britannica Boulter col punteggio di 7-5 6-2.(CINA) - Cocoha ottenuto il pass per glidi finale del "China Open",Wta 1000 con 8.955.610 dollari di montepremi complessivo in corso sui campi in duro di. La statunitense, quarta testa di ser