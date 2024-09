Tegola Alonzi sulla Vigor Legamento ko 6 mesi out L’Ancona in abbondanza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) ANCONA Fiducia agli undici di domenica scorsa: nonostante la sconfitta col Chieti, Massimo Gadda non cambia lo spartito tattico e decide di premiare gli stessi undici che contro i teatini hanno padroneggiato il campo: "I ragazzi hanno reagito bene alla sconfitta. Chiaro che quando perdi c’è delusione, ma è un ko che abbiamo già archiviato. Tutti quanti si sono allenati intensamente in settimana. Lami aveva già fatto una buona impressione in coppa e sta confermando di essere un’ottima squadra. Palleggia bene e quindi ci vorrà un Ancona sopra le righe. Il risultato è importante, dovremo essere competitivi come col Chieti. Non firmo per un pareggio, ce la giocheremo con le unghie e con i denti, senza speculare sul risultato. Il campo sintetico potrà incidere, dovremo essere bravi ad adattarci in fretta".