Taylor Mega | Se Fedez ha tradito Chiara con me? Non è tradimento se la coppia è aperta…

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 29 settembre 2024) L'influencer intervistata dalle 'Iene', il servizio in onda stasera in prima serata su Italia 1-Tony Effe, ora parla. In queste ultime settimane la scena rap italiana è stata monopolizzata dalla scazzottata verbale tra i due che se le sono date di santa ragione a suon di insulti violenti, accuse e rime sessiste,