Superbike In gara 2 al Gp Aragon vince Bautista

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 29 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Alvarodopo la Superpole Race ha vinto anche2 al Gran Premio D’, valevole per il mondiale Superbile. Lo spagnolo, campione del mondo (Ducati Panigale V4R) ha preceduto sul podio il turco Toprak Razgatlioglu (BMW M 1000 RR). Sul gradino più basso del podio il nostro Nicolò Bulega (Ducati Panigale V4R). Praticamente podio identico alla Superpole Race. Anche questa volta quarto posto per Andrea Iannone (Ducati Panigale V4R)) e sesto per Danilo Petrucci (Ducati Panigale V4R). In classifica al comando Toprak Razgatlioglu con 414 punti, davanti a Nicolò Bulega con 375, mentre Alvaroè terzo con 333. – Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo