Sport in tv oggi domenica 29 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024)29ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la prova in linea uomini élite dei Mondiali, la vela con la Louis Vuitton Cup, i motori con MotoGP, Motocross e Superbike, e tanto altro ancora. Si disputerà la prova in linea della categoria uomini élite dei Mondiali di ciclismo: partenza da Winterthur ed arrivo a Zurigo dopo 273.9 km. La partenza avverrà alle ore 10.30, l’arrivo al traguardo è previsto attorno alle ore 17.30. L’Italia potrà schierare otto corridori al via. Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la quindicesima tappa stagionale: per il GP dell’Indonesia, al Circuito Internazionale di Mandalika, si disputeranno il warm up della MotoGP (04.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (06.00), Moto2 (07.15) e MotoGP (09.00).