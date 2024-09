Speaker Camera Usa Biden smetta di chiedere la tregua

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) "Invitiamo l'amministrazione-Harris a porre fine alle sue controproducenti richieste di cessate il fuoco e alla sua continua campagna di pressione diplomatica contro Israele": lo affermato lodellaMike Johnson e altri leader repubblicani in una dichiarazione, definendo l'uccisione del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah "un importante passo avanti per il Medio Oriente". Donald Trump invece non si e' ancora espresso sulla vicenda.