Sinner e il caso doping Alcaraz | Jannik è innocente

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 29 settembre 2024) Lo spagnolo dopo il ricorso della Wada: "Non è una cosa buona per il tennis" ""., ancora alle prese con il, trova un avvocato difensore d'eccezione: Carlos. Lo spagnolo, come l'azzurro qualificato ai quarti di finale del torneo Atp di Pechino, si esprime sulla vicenda che coinvolge il