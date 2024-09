Serie D la Virtus vola | battuta la Fidelis Andria biancazzurri primi in solitaria

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di domenica 29 settembre 2024) Nella prima frazione, caratterizzata da un gioco spezzettato per via di diversi falli commessi, ha regnato l'equilibrio; tuttavia laè riuscita a confezionare due grosse occasioni per sbloccare la gara: prima Sosa ha colpito la traversa sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi Pinto