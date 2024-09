Serie A Empoli-Fiorentina 0-0 | poche emozioni al Castellani

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di domenica 29 settembre 2024) Termina 0-0, derby toscano della sesta giornata del campionato diA. Al ‘occasioni. Per l’un tentativo di Pezzella parato da De Gea. Per laun’occasione di Gosens. Dopo questo pareggio l’sale a 10 punti in classifica, laa 7.