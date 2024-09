Scoppia una bomboletta in pizzeria fiamme e paura nel locale

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Intervento dei vigili del fuoco di Bolzano sabato mattina in unadi via Merano che ha preso fuoco dopo che erata unausata per glassare i dolci. Lo scoppio ha sviluppato le, estinte dal gestore che era presente al momento della deflagrazione e che non è rimasto