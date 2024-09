Schianto auto - moto sulla superstrada ferito un uomo

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Ancora un brutto incidente sulle strade della Ciociaria nella giornata di sabato dopo quello che ha visto coinvolti sei giovani a Torrice (Frosinone), Ieri sera, verso l'ora di cena, per cause ancora da chiarire si sono scontrati violentementeCassino-Formia, in territorio del