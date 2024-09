Sassuolo Il quarto clean sheet non dà gioie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Un passettino per uno a consolidare una classifica comunque ok per Spezia e, che al Mapei Stadium si annullano l’un l’altra e, dal secondo e terzo gradino della classifica, aspettano i risultati di oggi. Il primo zero a zero stagionale dei neroverdi –consecutivo per i neroverdi e i liguri restano ancora imbattuti – ne conferma la ritrovata solidità difensiva – a settembre sono dunque quattro gare, zero gol subiti – ma ne ferma a tre le vittorie di fila tra Coppa e campionato. Due punti persi, quindi, o uno guadagnato? Lo scopriremo solo più avanti, perché è inutile chiederselo dopo 40 giorni di campionato mentre, a margine del pomeriggio ‘in bianco’ del Mapei Stadium, da registrare c’è soprattutto un’impressione.