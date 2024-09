Sangue aumentano i donatori Under 25 Arezzo tra le prime città della Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Una giornata interamente dedicata aididell’Avis Comunale di. Domenica 13 ottobre è in programma la tradizionale “Festa del Donatore” che tornerà a proporre un’occasione in cui riunire, ringraziare e premiare tutti i cittadini che, negli ultimi anni, hanno contribuito alle attività dell’associazione in sostegno e in risposta ai bisogni sanitari del territorio. Idi, plasma e multicomponent per l’Avis Comunale disono stati 1.864 solo nel 2023, con una crescita di 222 persone rispetto al 2022, dunque la volontà è di proporre un comune momento di ritrovo per andare a valorizzare il loro gesto caratterizzato da generosità, umanità e attenzione al prossimo.