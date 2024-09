Saccheggiano una macchina poi vengono sorpresi a rubare una bici

Leggi tutta la notizia su trentotoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Nella nottata di venerdì era arrivata la segnalazione di un furto in un'auto in sosta in via Brennero, a Bolzano. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno sorpreso due uomini mentre cercavano di forzare il lucchetto di unacletta, dopo aver già saccheggiato un'auto.I due ladri sono stati