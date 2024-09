Roma-Venezia | Juric esalta i giovani giallorossi Di Francesco non si dà pace

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 settembre 2024) E’ amareggiato Eusebio Didopo la sconfitta dell’Olimpico contro la. “Questa squadra per buoni 70 minuti credo che abbia fatto una grande partita. Poi abbiamo commesso delle ingenuità e ci dispiace ma abbiamo giocato una grande gara. Abbiamo messo in difficoltà lae avremmo meritato molto di più”, sono le prime parole dell’allenatore. “Ai miei rimprovero il fatto di non aver continuato a giocare, a volte ci siamo dimenticati un po’ quello che ci aveva portato ad avere occasioni importanti -aggiunge il tecnico abruzzese-. Abbiamo avuto diverse chance per andare sul 2-0, ma se non la chiudi le qualità tecniche dellapossono riaprire la gara. Hanno fatto gol su un tiro fortunoso e su un corner in cui ci siamo tirati la palla addosso. Abbiamo preso gol mentre stavamo facendo i cambi, peccato non essere riusciti a rimediare. Dobbiamo sbagliare meno.