Roma-Venezia 2-1 | Pisilli regala la vittoria a Juric Soulè non si accende

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di domenica 29 settembre 2024) Lavince per due a uno in rimonta contro il. Partita difficile per la squadra diva in difficoltà per tutto il primo tempo subendo le ripartenze degli ospiti e andando sotto nel punteggio. Nella ripresa Svilar tiene a galla lae un tiro deviato di Cristante e il colpo di