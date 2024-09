Riscatto e immersioni | Giovani della giustizia minorile puliscono i fondali di Napoli

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 29 settembre 2024)– Mare Nostrum – I ragazzi dell’Area Penale in immersione per la tutela dell’ambiente L’iniziativa di Archeoclub D’Italia con la Marina Militare. Madrina Claudia Conte. Mercoledì 25 settembre i meravigliosidelGolfo di, in prossimità di Castel dell’Ovo, ospiteranno i ragazzi dell’Area Penale diper una mattinata all’insegna dell’amore per il mare