Rinnovata la scuola media | festa a Roteglia

(Di domenica 29 settembre 2024) Aieri inaugurata lasecondaria di primo grado ‘Papa Giovanni Paolo II’. L’intervento è stato finanziato con fondi Pnrr per un importo di 1.658.000 euro di cui 1.458.000 euro per i lavori e 200mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva. Il sindaco Giorgio Zanni ha spiegato che tra le voci di finanziamento "più importanti certamente gli investimenti su scuole ed edifici scolastici. Nei mesi di cantiere aperto, gli studenti hanno frequentato regolarmente le lezioni nel plesso scolastico centrale di Castellarano: ogni mattina, grazie all’organizzazione e al finanziamento del Comune, tutti i ragazzi sono stati trasportati in pullman sia all’andata che al ritorno daa Castellarano per seguire le lezioni senza gravare sull’organizzazione delle famiglie e sulle attività didattiche".