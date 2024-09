Resistenza | Casellati ' a Marzabotto crimine che ricorda abisso in cui può sprofondare uomo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Oggi commemoriamo la strage di Monte Sole e, una delle tragedie più atroci e disumane della Seconda Guerra Mondiale e della storia del nostro Paese: tra settembre e ottobre del 1944, le truppe naziste, con l'aiuto di milizie fasciste, braccarono e massacrarono per giorni quasi 800 civili inermi. Non furono risparmiati nemmeno bambini, anziani e donne. In un contesto storico segnato da conflitti e tensioni internazionali, la memoria di questocontro l'umanità ciquanto profondo sia l'in cui l'puòquando guerra, odio e intolleranza ne corrompono l'anima”. Lo afferma il ministro per le Riforme Istituzionali, Elisabetta