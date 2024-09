Renzi sfida Conte | Accetti un confronto con me vediamo chi mente

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 29 settembre 2024) "L'ho tolto da Palazzo Chigi e hanno chiesto di pentirci per questo, ma io sono orgoglioso di averlo mandato a casa per Mario Draghi" affonda l'ex sindaco di Firenze, prima di dichiarare dura: "Se per entrare nel Campo largo devo fare abiura, tenetevi il Campo largo" L'articolo: “uncon me,chi” proviene da Il Difforme.