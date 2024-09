Renzi & Calenda mandano in tilt la Schlein

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 29 settembre 2024) Il leader di Iv si tira fuori dalla campagna elettorale ligure ma resta un nemico per Giuseppe Conte che dà un ultimatum al segretario dem: scegli tra lui e noi. Elly tace anche rispetto all’appello di Carlo(condiviso da M5s) di portare in Aula John Elkann per Stellantis.