Regionali scintille tra Bucci e Orlando a Portofino | cosa hanno detto

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di domenica 29 settembre 2024)tra Marcoe Andrea, candidati alla carica di presidente della Regione Liguria per il centrosinistra e il centrodestra. Entra nel vivo, quindi, la campagna elettorale in vista delle elezioni che si svolgeranno tra il 27 e il 28 ottobre 2024 (a questo link tutte le liste in