PSV-Sporting Lisbona Champions League 01-10-2024 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Grande sfida al Philips Stadion

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 29 settembre 2024) Sette giornate di campionato, sette vittorie: è lo splendido ruolino di marcia di PSV e, che, nella competizione casalinga, sono state due squadre perfette. L’impressione è che l’Eredivisie sia già nelle mani della squadra di Eindhoven, non sembrano esserci dei reali avversari per i ragazzi di Bosz; in Portogallo la situazione è molto diversa, InfoBetting: Scommesse Sportive e