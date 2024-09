Polizia di Stato consegnate le medaglie alla carriera | i nomi

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di domenica 29 settembre 2024) In occasione della festa di san Michele arcangelo, patrono e protettore della, nella giornata di domenica 29 settembre, nella sala riunione della questura si è svolta la cerimonia di consegna delleal personale in quiescenza, come segno di riconoscenza e ringraziamento per