Poche emozioni e nessun gol Empoli-Fiorentina finisce 0-0

(Di domenica 29 settembre 2024)(ITALPRESS) –danno vita a una partita poco entusiasmante e chiudono il derby toscano con un punto a testa.le occasioni registrate da entrambe le parti in questo 0-0, con i portieri di fatto spettatori non paganti nell’occasione. Dopo meno di 3 minuti, Pezzella pennella un cross insidioso sulla sinistra sul quale Ismajli non arriva per un soffio. La Viola sfonda spesso a destra con Dodò e, alla mezzora, un suo traversone arriva sulla testa di Colpani che però sbuccia il pallone da buona posizione, con la palla che termina ampiamente a lato. Si chiude senza reti un primo tempo privo di particolari. In avvio di ripresa, poi, sono i padroni di casa a provarci con Esposito che avanza verso l’area di rigore avversaria, si accentra sul sinistro e tenta una conclusione sul secondo palo, che si spegne però sul fondo.